Роботу громадського транспорту в новорічну ніч традиційно продовжать

Про це кореспонденту УНІАН сказав директор Департаменту транспорту КМДА Євген Водовозов.

За його словами, поки передбачається подовжити роботу метрополітену на одну годину і відповідно на стільки ж роботу наземного транспорту, який також розвозитиме киян від кінцевих зупинок метро.

Водовозов підкреслив, що поки остаточно рішення про продовження роботи міського транспорту не прийнято, але буквально днями це питання буде вирішено і відповідний порядок роботи транспорту в ніч з 31 грудня на 1 січня буде підписано та оприлюднено на сайті міської влади.