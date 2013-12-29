На Харківщині під час падіння авто з мосту загинуло четверо людей

У Харківській області під час падіння автомобіля з мосту загинуло четверо людей.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, о 7.50 28 грудня поблизу с. Лісне Дергачівського району Харківської області, на 111 км автошляху Харків–Щербаківка, водій автомобіля Mitsubishi не впоровся з керуванням та допустив падіння з автомобільного мосту. Читайте також: У Вінниці мікроавтобус впав з мосту на залізничні колії (відео) Унаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 4 особи. За фактом події правоохоронними органами проводиться слідство. На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Харківській області.

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