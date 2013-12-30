Дефіцит держбюджету в січні-листопаді зріс до 46,5 мільярдів гривень

Дефіцит державного бюджету України в січні-листопаді 2013 року становив 46,502 млрд грн, що на 12,81% більше дефіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 41,222 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за січень-листопад цього року становив 40,836 млрд грн, що на 6,921 млрд грн, або на 20,41% перевищує дефіцит за аналогічний період минулого року в 33,915 млрд грн. Інформація щодо загального фонду держбюджету не повідомляється.

За вказаний період надходження до держбюджету України становили 308,807 млрд грн, що на 3,166 млрд грн, або 1,04% більше показника за аналогічний період 2012 року. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за звітний період становила 402,224 млрд грн, що на 6,893 млрд грн, або 1,74% більше показника за січень-листопад 2012 року. Проти січня-листопада 2012 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету в січні-жовтні ц.р. зросли на 7,179 млрд грн, або на 2,77% - до 266,429 млрд грн.

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Касові витрати держбюджету за одинадцять місяців 2013 року становили 354,179 млрд грн, що на 3,43%, або на 11,729 млрд грн більше показника за аналогічний період 2012 року. Загальна сума касових витрат зведеного бюджету України за січень-листопад ц.р. становила 441,881 млрд грн, що на 4,02%, або на 17,080 млрд грн більше показника за січень-листопад минулого року. Інформація про касові витрати загального фонду держбюджету за 11 місяців ц.р. не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України в січні-жовтні 2013 року становив 40,822 млрд грн, що в 1,2 раза більше також дефіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 33,203 млрд грн.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держаного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн. 19 грудня Верховна Рада України внесла зміни до закону й підвищила граничний рівень бюджетного дефіциту на 19,396 млрд грн.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відзначає посилення фіскального тиску в Україні й прогнозує зростання дефіциту держбюджету до 6,5-7% ВВП за підсумками цього року.