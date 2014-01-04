Завтра в Україні буде південний вітер і туман, температура підніметься до 5° тепла

Завтра, 5 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Лише вдень у західних областях пройде невеликий дощ, в Карпатах - з мокрим снігом.Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та в першій половині дня в Україні буде туман. Вітер переважатиме південний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та Південному узбережжі Криму до 5° тепла; вдень 0-5° тепла, в Криму, на півдні Одещини та місцями в Карпатах 5-10° тепла.

У Києві та області опадів не передбачається. На Київщині нічна температура коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла. У м. Києві температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.