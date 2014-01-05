Завтра в Україні, крім півдня та сходу, очікуються дощі

Вночі та вранці у східній та південній частині країни місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; на крайньому заході та півдні країни вночі 4-6°, вдень 7-11° тепла.

У Києві та області у понеділок вночі невеликі, вдень помірні дощі. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.