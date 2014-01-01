Завтра вночі буде морозяно

Завтра в Україні опади не очікуються, вдень буде до 3° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 2 січня буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман, ожеледь. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, півдні Одещини і в Криму 3-8° тепла.

У Київській області завтра хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман, слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У столиці без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.