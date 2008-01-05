Князевич не бачить альтернативи страховій медицині

Міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ переконаний, що альтернативи введенню страхової медицини в Україні немає.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№ 2 від 04.01.2008р.).

"Страхова медицина - не панацея, але варіантів і альтернативи немає. І час починати рухатися в цьому напрямі, чого, до слова, чекають медики”, - зокрема сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

При цьому, на переконання міністра, якщо будуть ухвалені необхідні закони, то система реально може запрацювати років через три.