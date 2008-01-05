Князевич не бачить альтернативи страховій медицині
05:23, 05 січня 2008Суспільство
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Система може запрацювати років через три
Міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ переконаний, що альтернативи введенню страхової медицини в Україні немає.
Про це він заявив в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№ 2 від 04.01.2008р.).
"Страхова медицина - не панацея, але варіантів і альтернативи немає. І час починати рухатися в цьому напрямі, чого, до слова, чекають медики”, - зокрема сказав В.КНЯЗЕВИЧ.
При цьому, на переконання міністра, якщо будуть ухвалені необхідні закони, то система реально може запрацювати років через три.
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