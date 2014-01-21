На Львівщині засуджено провідників поїзда за пограбування та умисне вбивство пасажирки

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, доведено, що провідники поїзду в грудні 2011 року в тамбурі пасажирського вагону нанесли потерпілій удари в голову. Встановлено, що били металевою кочергою для чистки котла, а тоді виштовхнули з вагону.

На момент скоєння злочину потяг рухався зі швидкістю понад 60 км/год на перегоні Золочів – Красне (Львівська область). Внаслідок падіння остання отримала травми, від яких померла.

Після вбивства вони ще й заволоділи її майном.

Вироком Буського районного суду від 30 грудня 2013 року провідників ДТГО «Південно-Західна залізниця» за вчинення умисного вбивства пасажирки поїзду сполученням Київ – Ужгород присуджено 14 років позбавлення волі кожному.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2011 року двох чоловіків-провідників потягу «Київ - Ужгород» було затримано за підозрою у вбивстві 23-річної пасажирки.