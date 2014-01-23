Сергій Бубка візьме участь в естафеті Олімпійського вогню в Сочі

Серед факелоносців заключного етапу є дворазова олімпійська чемпіонка зі стрибків з жердиною Олена Ісінбаєва, а також президент Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) Рене Фазель, модель Наталя Водянова, министр оборони РФ Сергый Шойгу, повідомляють РИА Новости.

Останній етап естафети відбудеться в Сочі і триватиме три дні: з 5 по 7 лютого.

Команда естафети вогню прибуде до Сочі спецпотягом. Спочатку факелоносці пробіжать по відомому дитячому табору "Орлятко", після чого полум'я оперативно буде доставлено в Лазаревське, де його підхопить низка популярних спортивних осіб та зірок шоу-бізнесу.

Того ж дня естафета відвідає спочатку Адлер, а потім і гірський кластер Олімпіади - Червону Поляну та курорт "Роза Хутір" . Там, на площі перед ратушею, відбудеться фінальне святкування.

6-7 лютого полум'я буде курсувати вулицями Сочі і фінішує на стадіоні "Фішт" під час церемонії відкриття XXII зимових Олімпійських ігор.