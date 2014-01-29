Україна потрапила в п'ятірку найнещасніших країн світу

Найбільш незадоволеними життям в своїй країні вважають себе жителі держав, де нещодавно були війни або економічні катаклізми.

Про це пише Newsru.com.

У дослідженні взяли участь 70 тисяч людей з 65 країн, зокрема країн колишнього СРСР. Респондентам було запропоновано назвати країну, в якій вони хотіли би проживати.

Лише 38% людей заявили, що щасливі у себе вдома і нічого не хотіли б міняти.

Лідером серед країн, в які хотіли б перебратися всі інші, є США (9% голосів), ще 7% учасників дослідження вважають найбільш привабливими Канаду та Австралію. За Швейцарію віддали 6% голосів, по 4% набрали Франція, Німеччина і Великобританія. Ще по 3% респондентів вибрали Італію і Саудівську Аравію, 2% вважають, що були б щасливі в Іспанії і 1% - у Бразилії.

У Росії тих, кому не треба нікуди їхати, виявилося близько 31%. Ті, хто нещасливі на батьківщині, прагнуть до Швейцарії (13%), Австралії (9%) і Німеччини (8%) значно сильніше, ніж до США і Канади (по 5%).

Як виявилося, росіяни поділяють свої географічні вподобання з більшістю жителів Східної Європи. Жителям Близького Сходу земним раєм здаються Саудівська Аравія (7%) і ОАЕ (4%), в Азії прагнуть жити в США (11%) і Австралії (9%). А кожен п'ятий африканець мріє опинитися в США.

Найбільш незадоволеними своїм життям на батьківщині виявилися жителі країн, що постраждали від війн, міжнаціональних конфліктів і економічних криз. Так, найнижча кількість людей, які вважають своє життя в рідній країні цілком щасливим, зафіксовано в Афганістані - 21%. В аутсайдерах також виявилися Мексика і Польща (по 28%), Сербія (27%), КНР (26%), Україна, Косово і Пакистан (по 22%). Крім того, в десятку "нещасливих" потрапила Франція (29%).

Найбільше задоволених виявилося в Таїланді (73%), Австралії (66%), Аргентині, Швеції, Фіджі і Японії (по 61%), Колумбії (58%), Данії (54%), Бразилії і Фінляндії (по 53%).