Завтра до України прийде тепло: буде сонячний день, температура підніметься до +4°

Буде стояти сонячна погода, місцями мінлива хмарність. Вночі температура опуститься до -18 морозу, денні показники будуть близько +4 тепла. Вітер південний 1-3 м/с, повідомляє Meteoprog.UA.

У північних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі температура повітря складе -14 градусів. Денні показники будуть близько -5 морозу. У Чернігівській області вночі буде до -13 нижче нуля.

У південних областях також малохмарно без опадів. Вдень температура повітря становитиме -1...+3 градусів, вночі опуститься до -7...-1 градусів. У Запорізькій області вночі температура опуститься до -11 морозу, вдень на стовпчику термометра буде близько -3 нижче нуля.

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У західних областях очікується ясна погода, без опадів. Вночі на стовпчику термометра буде близько -10...-4 градусів. Температурні показники вдень близько -4...+4 градусів.

У східних областях - мінлива хмарність, без опадів. Вночі на термометрі буде близько -15 морозу. Вдень температура повітря складе -6 нижче нуля. У Луганській області вночі буде близько -18 нижче нуля.

В центральних областях також очікується мінлива хмарність та суха погода. Вдень температура повітря становитиме -4...-2 нижче нуля. Нічні показники становитимуть близько -14...-12 морозу. У Полтавській області вдень буде близько -5 нижче нуля.