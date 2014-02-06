На кордоні з ЄС проводиться експеримент щодо спрощення прикордонних формальностей

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, новації торкнулися пунктів пропуску «Рава-Руська», що у Львівській області, та «Ужгород» і «Солотвино», що на Закарпатті. У ході експерименту пропуск здійснюватиметься за принципом єдиної зупинки та введено єдине вікно на смугах руху «зелений коридор» на виїзд з України.

Дані новації запроваджені з метою досягнення європейських стандартів у здійсненні пропускних операцій, що спрямовані на забезпечення прикордонної безпеки, швидкості оформлення, високої культури персоналу та створення комфортних умов для громадян, які перетинають кордон. До експерименту долучаються співробітники Держприкордонслужби та представники митниці. Під час випробувань транспортний засіб зупинятиметься один раз на лінії паспортного контролю, а водію та пасажирам не доведеться виходити з транспортного засобу. При цьому надані документи осіб та на транспортний засіб перевірятимуться відразу прикордонниками та митниками, здійснюватиметься візуальний огляд автівок і при необхідності виводитимуть їх з загального потоку для проведення поглибленого огляду.

У Держприкордонслужбі нагадують, що схожі правила вводилися в пунктах пропуску на українсько-польському кордоні під час проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Тоді в рамках домовленості між Урядами України та Польщі проводилося спільне оформлення контролюючими органами України та Польщі за принципом однієї зупинки та на єврокоридорах у 7 автомобільних пунктах пропуску. Також зазначені інновації були апробовані українськими прикордонниками та митниками на практичному занятті у пункті пропуску «Платонове», що на Одещині. Найближчим часом новації будуть впроваджені в інших пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, Росією, Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Оптимізація процедур прикордонного контролю передбачає виконання завдань під час збільшення пасажиро-транспортного потоку в пунктах пропуску для автомобільного сполучення малочисленим складом прикордонних нарядів, а також мінімізація часу на виконання процедур та посилення контролю за дотриманням режимних заходів. Це забезпечить комфорт особам, які перетинають державний кордон, та інспекторському складу, який здійснює прикордонний контроль, посилить контроль за дотриманням режиму в пункті пропуску, значно збільшить пропускну спроможність пунктів пропуску з мінімальним використанням особового складу тощо.