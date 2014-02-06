До України прийшла весна: сьогодні температура підніметься до 7° тепла

6 лютого в Україні атлантична повітряна маса зумовить високу денну температуру повітря в більшості областей України, очікується від 5 морозу до 2 тепла, на Закарпатті та на півдні Криму до +5 +7 градусів, повідомляє Opogode.ua.

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В Україні буде переважати суха погода, яку зумовить східний антициклон. Проте на заході малоактивний атмосферний фронт принесе місцями невеликий мокрий сніг з дощем.

Ввечері - місцями тумани. На дорогах ожеледиця. У Карпатах можливе сходження лавин.