До України прийшла весна: сьогодні температура підніметься до 7° тепла
14:03, 06 лютого 2014Суспільство
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Сьогодні, 6 лютого, в Україні очікується від 5 градусів морозу до 7 тепла, в Карпатах можливе сходження лавин
В Україні триває потепління / rewalls.com
6 лютого в Україні атлантична повітряна маса зумовить високу денну температуру повітря в більшості областей України, очікується від 5 морозу до 2 тепла, на Закарпатті та на півдні Криму до +5 +7 градусів, повідомляє Opogode.ua.
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В Україні буде переважати суха погода, яку зумовить східний антициклон. Проте на заході малоактивний атмосферний фронт принесе місцями невеликий мокрий сніг з дощем.
Ввечері - місцями тумани. На дорогах ожеледиця. У Карпатах можливе сходження лавин.
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