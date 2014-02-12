Дружина засудженого до довічного ув’язнення бізнесмена просить Президента втрутитися

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Бахвалової, у 2005 році її чоловік, який був співвласником херсонського ринку "Шуменський", за обмовою свого друга і бізнес-партнера був затриманий за підозрою у вбивстві місцевого кримінального авторитета.

Як зазначила дружина Шпинди, співробітники правоохоронних органів жорстоко побили її чоловіка, викинули з вікна 4-поверхового покинутого будинку, а потім загіпсованого примусили підписати "явку з повинною у вбивстві cпочатку 17, а потім скоротили до шести людей".

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За словами Бахвалової, в ході судових засідань в Апеляційному суді Миколаївської області її чоловік та адвокат намагалися довести невинуватість, а коли стало зрозуміло, що всі старання марні, підсудний у залі судового засідання порізав собі вени.

Дружина бізнесмена зауважила, що винесений Шпинді у грудні 2009 року вирок про довічне ув’язнення був оскаржений у Верховному суді, який відмінив рішення суду першої інстанції і направив справу на повторний розгляд до того ж суду.

За словами Бахвалової, єдиною метою цього кримінального переслідування є заволодіння певними особами, у тому числі із правоохоронних структур, часткою, яку мав у своєму бізнесі її чоловік.

Коментуючи ситуацію, правозахисник Богдан Хмельницький зазначив, що із таким тотальним порушенням прав людини він ще за свою практику не стикався, "коли людина, доведена до відчаю, щоб довести свою невинуватість, намагається у суді вкоротити собі життя".