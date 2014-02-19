Співробітників ДАІ, убитих на Борщагівці, міг розстріляти палій машин - джерело

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє ЛІГАБізнесІнформ.

Як раніше повідомили в ДАІ, сьогодні близько години ночі на перехресті Героїв Севастополя та проспекту Відрадного на вимогу інспекторів Державтоінспекції не зупинився Mitsubishi Pajero. Під час переслідування правопорушників водій позашляховика пригальмував, з авто вийшов невідомий івідкрив вогонь з вогнепальної зброї по співробітниках міліції. Після розстрілу правоохоронців злочинці зникли в невідомому напрямку. Зараз триває їх розшук.

Як відомо, у Києві за останній місяць згоріли десятки автомобілів, 23 з них - 30 січня. Багато з згорілих автомобілів були з номерними знаками західних областей: ВС - Львівська, ВК - Рівненська, АС - Волинська.

1 лютого учасники раніше невідомого спільноти Червоний сектор заявили, що вони влаштували підпали автомобілів учасників Евромайдана і Автомайдана в Києві. У прес-службі київської міліції повідомили, що перевірять цю інформацію.

Через кілька днів глава МВС Віталій Захарченко пообіцяв, що винні у підпалах будуть покарані. Він повідомив, що створена спецгрупа з розслідування і оперативного реагування.

Нагадаємо, за минулу добу в різних районах Києва горіли 18 автомобілів. Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються. Загиблих та постраждалих внаслідок пожеж немає.