На Борщагівці у Києві розстріляли патруль ДАІ. Вбиті два інспектори, третій поранений

На Борщагівці за адресою вул. Симиренка 27 був розстріляний патруль ДАІ. Подія сталася приблизно о 1.10 ночі 19 лютого 2014 року.

Як повідомляє сайт "Дорожнього контролю", очевидець своїми очима бачив два трупи інспекторів. Третій, закривавлений, ходив поруч. На місці багато міліції. МВС офіційно вже підтвердило цю інформацію. Наразі з'ясовуються причини та обставини трагедії

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