Укрзалізниця припинила рух поїздів Львів-Київ

Про це повідомила начальник прес-служби Львівської залізниці Лілія Криницька в ефірі радіо "Львівська хвиля"., пише "Українська правда"

"Щойно ми отримали телеграму з Києва, що у зв'язку з розмивом колії на ділянці Тетерів-Коростень Південно-Західна залізниця (з центром в Києві) технічно не може приймати поїзди із західного напрямку", - заявила Криницька.

За її словами, через це залізничники змушена була зупинити ті потяги, які вже повинні були відправитися.

"Зараз на невизначений термін ми поїзда відправляти не будемо", - додала вона.

Додатково буде повідомлено, коли поїзди зможуть відправляти.

"Це буде після того, як ми вже отримаємо підтвердження про ліквідацію наслідків розмиву на ПЗЗ", - додала Криницька.