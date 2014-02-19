Укрзалізниця припинила рух поїздів Львів-Київ
Укрзалізниця припинила рух поїздів Львів-Київ на невизначений термін через розмив колії на ділянці Тетерів-Коростень.
Про це повідомила начальник прес-служби Львівської залізниці Лілія Криницька в ефірі радіо "Львівська хвиля"., пише "Українська правда"
"Щойно ми отримали телеграму з Києва, що у зв'язку з розмивом колії на ділянці Тетерів-Коростень Південно-Західна залізниця (з центром в Києві) технічно не може приймати поїзди із західного напрямку", - заявила Криницька.
За її словами, через це залізничники змушена була зупинити ті потяги, які вже повинні були відправитися.
"Зараз на невизначений термін ми поїзда відправляти не будемо", - додала вона.
Додатково буде повідомлено, коли поїзди зможуть відправляти.
"Це буде після того, як ми вже отримаємо підтвердження про ліквідацію наслідків розмиву на ПЗЗ", - додала Криницька.