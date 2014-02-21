Міндоходів заявило, що робота міністерства проходить у звичайному режимі

Про це під час телемарафону «Відкрита студія» на телеканалі «Бізнес» заявив в. о. міністра доходів і зборів Олександр Клименко.

«Ми робимо все, щоб Міністерство доходів і зборів виконувало свої обов'язки з адміністрування податків, надання сервісних функцій платникам податків», - зазначив він. Клименко також повідомив, що на сьогоднішній день платежі до місцевих та державного бюджету надходять ритмічно, а їх динаміка є такою ж, як і в грудні 2013 і в січні 2014 року

Олександр Клименко запевнив, що, незважаючи на складну ситуацію в Києві, Міністерство сьогодні продовжує здійснювати якісне адміністрування податків і надання сервісних функцій. «Центри обслуговування платників податків працюють у штатному режимі навіть у Києві. За вчорашній день до нас прийшло майже 9 тисяч платників, щоб отримати інформацію, довідки і т.д. Ми намагаємося, щоб все було безпечно, комфортно і зручно», - розповів він.

Глава міністерства також підкреслив, що уряд сьогодні робить все, для того, щоб економічна ситуація була максимально стабільною, з урахуванням політичної ситуації, що склалася. «Тому що формування наповнення місцевих бюджетів та виконання державою соціальних обов'язків перед вчителями, лікарями, студентами і сьогодні не повинні припинятися. І уряд сьогодні робить все для того, щоб утримати вплив політичної кризи на економіку країни», - підкреслив Олександр Клименко.

Коментуючи ж нинішню ситуацію і її вплив на надходження податкових платежів і зборів до бюджету, виконуючий обов'язки міністра доходів і зборів припустив, що реакцію бізнесу можна буде побачити тільки через 2-3 місяці. «Сьогодні немає поки що якихось тривожних тенденцій. Але я ще раз підкреслюю - ми повинні стежити, як бізнес відреагує на політичну та економічну ситуацію сьогодні. І це основний ризик для України», - додав він.

Також Олександр Клименко спростував інформацію деяких ЗМІ про те, що він покинув Україну: «Що стосується особисто мене, це дійсно чутки і наш з вами розмову є найкращим підтвердженням».