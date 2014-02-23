Ніч у Лаврі пройшла під охороною самооборони Майдану - речник УПЦ МП

"Дякувати Богові і молитвам усіх віруючих людей. О 5.30 давав коментар російській радіостанції в прямому ефірі і зрозумів, що в нас вже з’явилося нове словосполучення - "православні лідери Майдану", які особисто обіцяли захищати Лавру від провокацій. Насамперед, це Петро Порошенко, що є парафіянином нашої Церкви і особисто був біля Лаври. Це і Віталій Кличко, який є парафіянином саме Лаври.

Ми також дякуємо прес-секретарю "Правого сектора" Артему Скоропадському, який також є вірним нашої Церкви і не забарився зі спростуванням причетності ПС до провокацій. Ми дякуємо "Самообороні Майдану", яка взяла Лавру під захист, щоб унеможливити провокації. Ми дякуємо всім, хто молився, прийшов до Лаври і не піддався на провокації. Ми продемонстрували, що є боголюбивим народом і цивілізованими людьми…

Лавра відкрита, з самого ранку розпочалися богослужіння. Головна Літургія о 9.00 в Успенському соборі обіцяє бути велелюдною. І ми просимо всіх, хто прийде до лаври, не брати політичні прапори, гасла і риторику. Помолимось!»