Чеченці в Україні відповіли Кадирову, що ніякої загрози не відчувають

03:02, 28 лютого 2014
Суспільство
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На права і власність представників чеченського народу в Україні ніхто не зазіхає, і чеченці не відчувають тут ніякої загрози. 

пп

Про це Gordonua.com розповів голова правління Всеукраїнської громадської організації "Діаспора чеченського народу" Салман Садаєв, коментуючи заяву глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова про те, що у чеченців "з'явилися серйозні проблеми із збереженням бізнесу та особистою безпекою".

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"Ми, чеченці в Україні, ніякої загрози не відчуваємо. У мене немає ніяких даних, що чеченських бізнесменів переслідують. Якщо вони у когось є, то нехай назвуть конкретні факти і прізвища. До нас точно ніхто не звертався. Для себе ми, як організація діаспори чеченського народу, прийняли рішення не втручатися і не коментувати політичну ситуацію в Україні, але ще раз підкреслю, ніякої загрози ми не відчуваємо", - сказав Садаєв.

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