Тимошенко взяла в заступники Суркіса і Червоненка

Кабінет міністрів України затвердив новий склад організаційного комітету з підготовки і проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Оргкомітет очолила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, її заступниками призначені міністр з питань сім`ї, молоді і спорту Ю.ПАВЛЕНКО, голова Федерації футболу України Григорій СУРКІС і керівник Національного агентства з питань підготовки і проведення Євро-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО.