Тимошенко взяла в заступники Суркіса і Червоненка
14:05, 16 січня 2008Суспільство
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Хто підготує Євро-2012
|Юрій Павленко
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.
Оргкомітет очолила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, її заступниками призначені міністр з питань сім`ї, молоді і спорту Ю.ПАВЛЕНКО, голова Федерації футболу України Григорій СУРКІС і керівник Національного агентства з питань підготовки і проведення Євро-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО.
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