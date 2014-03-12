У Львів продовжують прибувати біженці з Криму

Про це повідомив УНІАН голова Львівської обласної ради Петро Колодій.

«Якщо вчора впродовж дня до Львівської області приїхало 90 жителів Криму, то сьогодні у Львові вже зустрічатимуть 103 кримчан, з них 48 дорослих та 55 дітей. Жителі Криму добираються до Львова в різний спосіб – приватним та залізничним транспортом», - розповів голова облради.

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За словами Колодія, велика кількість сімей з Львівської області звернулись на гарячу телефонну лінію обласної ради, заявивши про готовність прийняти в себе на тимчасове проживання сім'ї з АРК та південно-східних областей України. Таких станом на вчорашній день було 180 сімей.

Станом на сьогоднішній день, кількість кримчан, які влаштовані на тимчасове проживання у межах Львівської області, становить 547 осіб, серед них 306 дорослих, 241 - діти.