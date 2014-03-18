В Україні немає жодних проявів антисемітизму – Всеукраїнський єврейський конгрес

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявив президент Всеукраїнського єврейського конгресу (ВЄК) Вадим Рабінович.

“В жодному місті немає ніяких випадків антисемітизму. Потрібно розуміти, що сьогодні, окрім того, що все в порядку, існують ще певні провокативні речі, яких потрібно уникати. Ми завжди боялись,і я завжди говорив, що не потрібно втягувати єврейську общину в те, що відбувається. Община – це велика кількість людей і кожен дотримується власної думки, але розігрується зараз карта того, що в Україні саме з приходом нової влади чи на перехідному періоді зріс антисемітизм. Це неправда! Ми просто фіксуємо і доводимо до вашого відома істину, а вона полягає в наступному: в Україні не відбувається жодних актів антисеітизму, а ті два випадки, які були у Києві, вони розслідуються профільними органами”, - наголосив він.

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Рабінович також висловив думку, що тему антисемітизму взагалі не потрібно порушувати і не треба спекулювати на ній.

“Цю тему потрібно сьогодні прибрати з розмов, оскільки все більше і більше я бачу, як нею починають спекулювати. Тому, я б попросив би політиків, які розігрують антисемітську карту в Україні сьогодні, зайнятись своїми справами. Єврейська община України як-небудь розбереться сама”, - наголосив Рабінович і додав, що кожного тижня разом з головним рабином України, а також представники єврейських організацій, виходять на зв'язок з кожною єврейською общиною, аби отримувати відповідну інформацію.

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Журналісти сьогодні мали можливість бути присутніми на відеоконференції Рабіновича з представниками єврейських громад в регіонах, які доповідали про ситуацію на місцях. Всі вони наголосили на відсутності фактів антисемітизму. Зокрема, з Одесі повідомили, що антисемітські акції там не проходять, але трапляються провокаційні випадки. Представники із Запоріжжя та Львова також зазначили, що ситуація спокійна, громади живуть у штатному режимі. Спроб утисків чи образ євреїв не було.