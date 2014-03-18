У МВС заявляють про зменшення кількості злочинів в Україні

Як передает корреспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

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“На сьогоднішній день більш-менш ми керуємо ситуацією, особливо це стосується у південно-східних областях. Ми робимо аналіз. Що стосується криміналу, є зменшення порядку 7-8% у порівнянні з новим роком”, - сказав Яровий.

Він зазначив, що наразі одним з головних питань залишається демілітаризація населення. При цьому Яровий нагадав, що в Україні до 21 березня оголошено про добровільну здачу зброї та непритягнення за це до кримінальної відповідальності.

“Всі, хто має зброю, мають її здати, або мають знаходитись в армії чи Національній гвардії із зброєю для захисту Вітчизни. Всі решта будуть вважатися незаконними угрупованнями і притягатимуться до відповідальності згідно чинного законодавства”, - наголосив заступник міністра.