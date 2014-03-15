У міліції запевняють, що в них достатньо сил для стримування сепаратистів

У міліції достатньо сил, щоб впливати на ситуацію, яка склалася останніми днями в окремих регіонах України.

Читайте такожМіліція не дозволила проросійським активістам зірвати роботу суду в ДонецькуЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

“Працюємо в дуже напруженому режимі і намагаємось скоординувати наші дії, десь допомогти з інших регіонах... південь, схід, зрозуміти правильно, він важкий зараз, але поки в нас вистачає сил контролювати і якось впливати на ту ситуацію, яка склалась”, - сказав Яровий.