Українські сліпі у Криму заявляють, що сепаратисти їх грабують

Про це йдеться у листі члена ЦП УТОС Васіна.

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За його словами, в Криму є п'ять підприємств УТОС, а також єдиний в Україні санаторій цієї організації. У будівництво, оснащення та утримання цих об'єктів вкладені сотні мільйонів гривень державних коштів та грошей, зароблених самими сліпими.

"Сьогодні ця власність уже грабується під приводом передачі новостворюваним "громадським організаціям" Криму. Цей процес направляє і координує перший заступник голови Центрального правління УТОС В.І. Лютіков, який, окрім того, - депутат розпущеної Верховної Ради АРК і людина, набближена до Аксьонова (був поруч з останнім на підписанні ганебної угоди з Путіним). До речі, дружиною Лютікова є народний депутат України від ПР В.І. Лютікова", - підкреслює Васін.

"Невідомо, як обійдуться без українських ринків збуту кримські підприємства, де поки що працюють інваліди по зору, а ось що точно ясно, що сліпим України тепер ніде буде отримувати санаторно-курортне лікування", - заявляеє член ЦП УТОС.