Гроші Кірині батьки перерахують своїм друзям-військовим на передову.

9-річна Кіра Губіна з Чернігова наважилася на сміливий крок - дівчинка уперше в житті вирішила підстригти волосся й продати його. А гроші віддати на потреби ЗСУ.

Ідея здати волосся дівчинці прийшла, коли вона разом зі своїми батьками і трьома братами та сестрами ховалася в укритті він обстрілів, повідомляє "Суспільне".

За словами Кіри, тато раніше не дозволяв їй стригтся, та, дізнавшись про наміри доньки, погодився без вагань. Він був дуже розчулений таким бажанням дитини.

"Чесно кажучи, я мало не заплакав. Це якось так зачепило мене", - каже тато дівчинки Іван.

Будинок родини Кіри на околицях Чернігова постраждав унаслідок вторгнення РФ, та дівчинка не хоче витрачати гроші за волосся на ремонт, адже вважає, що потреби військових - нагальніші.

За волосся Кіра отримала 3,5 тисячі гривень. Гроші Кірині батьки перерахують своїм друзям-військовим на передову. Користувачі мережі розчулені таким вчинком 9-річної дівчинки.

Раніше Марія Микитівна, 94-річна мешканка Прилук, переказала більшу частину своєї пенсії на потреби Збройних Сил України. При пенсії у 4 тисячі гривень вона віддала 3 тис.

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