До війни командир бригади ДШВ ЗС України працював вчителем математики у школі і викладав у внз Дніпра.

Кандидат технічних наук Костянтин успішно командує взводом у 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді.

У цивільному житті чоловік працює вчителем у школі та викладає в одному з університетів міста Дніпро. Він навчає дітей математики, а студентів - уже вищої математики, має науковий ступінь кандидата технічних наук, розказали історію українського захисника у Генштабі ЗСУ.

У перший день повномасштабної агресії Російської Федерації, Костянтин став до лав Збройних Сил України. Зараз він командує взводом в лавах 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України.

"У нас чудовий злагоджений колектив, який майже повністю складається з добровольців, з мобілізованих, з тих, хто готовий до останнього подиху боронити країну. Хлопці настільки вмотивовані та патріотично налаштовані, що розумієш: перемога України в цій війні – аксіома", - ділиться командир.

У підрозділі, яким командує Костянтин, панують доброзичливі та братерські стосунки, засновані на військовій дисципліні та взаємоповазі. У вільний час, коли трапляється хвилинка на відпочинок, його десантники опановують новітнє озброєння, вивчають досвід ведення бойових дій у різних країнах, та навіть вправляються з вищої математики. Адже більшість має вищу освіту.

"Удосконалення своїх знань, вивчення чогось нового дуже важливо навіть в умовах війни. Наша нація здавна славилася своїми науковцями, вченими, конструкторами, працівниками освіти та медицини. Ми маємо багатий потенціал і його треба примножувати та розвивати. А плани на майбутнє нашої держави, ми будуємо зараз, зі зброєю руках та з математичними формулами в зошиті", - говорить Костянтин.

Нагадаємо, раніше УНІАН розказував історію професора Ужгородського національного університету Федора Шандора, який не покинув викладацьку справу й читає лекції своїм студентам просто з окопів.

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