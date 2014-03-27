Макаревича хочуть позбавити всіх звань за підтримку України

"Росія відчуває тиск з боку США і Євросозу через прийняте рішення підтримати народ України, зокрема Криму і Севастополя. Ми всі знаємо, що події в Україні були підготовані і здійснені США, за сприяння Євросоюзу. Не можна кидати на поталу фашистських виродків російськомовне населення України. Це російські люди! Це просто - люди! І ніхто не має права заохочувати вбивства невинних людей", - сказано в петиції.

Читайте такожРосійські борці з українським фашизмом обізвали Макаревича "запроданцям Бандері жидом"

Автори документу стверджують, що Макаревич вигукував бандерівські гасла.

На даний момент петиція зібрала понад 9 000 підписів.