Макаревича хочуть позбавити всіх звань за підтримку України
02:25, 27 березня 2014Суспільство
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В інтернеті збирають підписи під петицією на ім'я президента Росії Володимира Путіна за позбавлення музиканта Андрія Макаревича звання народного артиста Росії та ордена "За заслуги перед Вітчизною" за активну підтримку України.
Макаревича хочуть позбавити всіх звань за підтримку України
"Росія відчуває тиск з боку США і Євросозу через прийняте рішення підтримати народ України, зокрема Криму і Севастополя. Ми всі знаємо, що події в Україні були підготовані і здійснені США, за сприяння Євросоюзу. Не можна кидати на поталу фашистських виродків російськомовне населення України. Це російські люди! Це просто - люди! І ніхто не має права заохочувати вбивства невинних людей", - сказано в петиції.
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Автори документу стверджують, що Макаревич вигукував бандерівські гасла.
На даний момент петиція зібрала понад 9 000 підписів.
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