1 квітня в Україні очікується похолодання та мокрий сніг

У денні години температура знизиться до +3 +9 градусів. Похолодання стане можливим завдяки проходженню через Україну холодного атмосферного фронту. На півдні та заході буде тепліше, до +9 +15 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Фронт також зумовить опади, які найбільш вірогідні у північних та центральних областях, а вдень на сході та у південній частині. Опади очікуються у вигляді дощу та мокрого снігу.

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У західній частині переважно без опадів. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень +7 +13 градусів.

У північних областях очікується дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень +3 +9 градусів.

У центральних областях вночі опадів не очікується, вдень буде дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі +1 + 6, вдень +4 +10 градусів.

На сході вночі невеликі, вдень помірні опади. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень +3 +9, у Донецькій області місцями до +12 градусів.

На півдні вночі буде панувати суха погода, вдень невеликі опади. Температура повітря вночі +2 +7 , вдень +8 +13, в Одеській області до +15 градусів.

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У Києві очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі +3 +5 , вдень +5 +7 градусів.

Вітер очікується в Україні північно-західний, 5-12 м/с.