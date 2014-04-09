Кількість книжок, виданих в Україні російською мовою за останні роки зросла – Малкович



Про це під час круглого столу у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1», сказав письменник, директор видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Іван Малкович.

Читайте такожРосійській мові не буде надано статусу державної - Мірошниченко

«Починаючи з 2005 року, російські видавництва, які видавали і українською і російською однакові книжки, то 2-2,5 роки наклади українських книжок, були до 25% більші. А тепер більшими є наклади російських книжок – на 30%. Тобто десь на 50% чи більше мода з`явилась на російську книжку і це дуже печально», - сказав Малкович.

В той же час народний депутат України, позафракційний Юрій Мірошниченко зазначив, що в Україні потрібно стимулювати видавців аби ті, видавали побільше українських книжок. Зокрема, на його думку, можна розглянути питання щодо надання пільг тим видавництвам, які видають українські книжки, давати їм дотації, стимулювати цей процес.