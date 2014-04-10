У Тернополі автомобіль протаранив 2 світлофори, є загиблі

Як повідомили УНІАН в відділі зв’язків з громадськістю обласного управління міліції, дорожно-транспортна пригода сталася сьогодні близько 17 год на вул. Об’їзній.

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Як встановили правоохоронці, у салоні автомобіля «Шкода-Фабія» перебувало четверо жінок віком 20-25 років. Жінка, яка перебувала за кермом, не впоралась з керуванням, збила два світлофори, після чого автомобіль з'їхав в кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП одна з пасажирок загинула, решту жінок з травмами різного ступеня важкості доправили до лікарні.