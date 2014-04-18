Двоє росіян на "Хаммері" намагалися потрапити в Україну поза пунктом пропуску

11:23, 18 квітня 2014
Суспільство
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Двох громадян Росії, які на автомобілі «HUMMER Н2» намагались потрапити в Україну поза пунктом пропуску, затримала сьогодні вранці група реагування відділу прикордонної служби «Шалигіне» Сумського загону.

Росіяни проїхали в Україну поза пунктом пропуску / Wikipedia

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, порушників помітили близько 4-ї години ранку прикордонники відділу «Катеринівка» за допомогою тепловізора. Іномарку група реагування зупинила між російським населеним пунктом Городище та українською Катеринівкою. Іномаркою їхали двоє чоловіків - громадяни Росії, 1981 та 1994 років народження.

Затримані росіяни пояснили, що мали намір потрапити на територію України з метою «ознайомлення» з обстановкою, яка склалася в нашій країні, та настроями громадян України.

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За незаконне перетинання держрубежу на порушників склали протоколи адмінпровадження. Подальшу долю затриманих росіян вирішить суд. Про правопорушників повідомлено співробітників СБУ.

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