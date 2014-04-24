Національна Демократична партія висунула кандидатів у депутати Київської міської ради

Кандидатами у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Київської міської ради від Київської міської регіональної організації Національної Демократичної партії України обрано Олексія Цельєва, Олену Чинку, Сергія Грабара, Лілію Гомольську, Максима Савицького, Світлану Кучук, Дмитра Однолько, Дениса Степанова, Віталія Максимцова, Владислава Желудкова, Світлану Пономаренко та Олександра Панькова. Також, обрано кандидатів у депутати в одномандатних мажоритарних виборчих округах міста Києва.

Відповідне рішення було прийняте під час конференції Національної Демократичної партії України 22 квітня 2014 року.

Серед головних напрямків діяльності партії – боротьба з корупцією, яка, за словами голови Національної Демократичної партії України Олександра Панькова, як ракова пухлина, опутала своїми метастазами усі сфери суспільного життя.

Не менш важливими є питання становлення енергетичної та економічної незалежності України, справедливого правосуддя.

«Буремні події останніх місяців яскраво продемонстрували, що за двадцять років ми не стали незалежними, не стали демократичними, країна не стала соціальною державою, як це зазначено в Конституції. Ми залежні від енергоносіїв, від західних кредитів, навіть від настрою вождя іншої держави», - наголосив один з лідерів партії Олексій Цельєв.

В Національній Демократичній партії України упевнені: українські демократичні інститути на сьогоднішній день нездатні адекватно представити в Українському парламенті всі регіони. Саме через це Україна опинилася на межі цивілізаційного розлому, якій може вплинути на існування України як незалежної держави.

Таким чином, у сучасній Україні існує нагальна потреба у створенні партії навколо політичної ідеї, і хоча на разі зареєстровано багато партій, сформованих навколо харизматичного лідера, вони морально застаріли: Україна опинилася в унікальній ситуації, коли громадяни переросли своїх політиків.

«Громадяни України навчилися самостійно виробляти ідеї для влади. Єдина проблема – це як їх донести, як представити їх у владі, і ідеї ці всім зрозумілі, вони базуються на загальноприйнятних цінностях, які пройшли випробування в європейських країнах», - зазначив у своїй промові О. Цельєв.

Серед таких нагальних потреб киян, які партія планує вирішити, відновлення правопорядку на вулицях міста, розвиток економіки столиці за рахунок затвердження прозорого бюджету, створення привабливих умов для інвестування та розвитку місцевого бізнесу, створення нових робочих місць та залучення до керівництва службовців нової формації з професійним досвідом та прогресивним світоглядом, затвердження та контроль за виконанням плану забудови Києва та налагодження системи роботи громадського транспорту.

Потрапили до списку першочергових і проблеми людей з обмеженими можливостями. За словами Олени Чинки, яка сама є інвалідом першої групи, людина з інвалідністю, яка не має авто, сьогодні не може пересуватися навіть столицею України, не кажучи вже про інші міста. Тому що не існує муніципального транспорту, який до цього пристосований. У Національній Демократичній партії України запевняють, що знають, як зробити життя таких людей повноцінним.Крім цього, партія стане на захист працівників соціальної сфери, медиків, вчителів, домагатиметься підняття їхнього статусу й гідного матеріального забезпечення, виступатиме за збереження історичного обличчя міста, пам’ятників і споруд, що мають історичну та архітектурну цінність. Окрему увагу планується приділити запровадженню програм озеленення новобудов та збільшенню відповідальності за несанкціоновану вирубку зелених насаджень.

Серед пріоритетних завдань також стабілізація ситуації в сфері ЖКГ та об’єктів соціальної сфери за рахунок формування прозорих комунальних тарифів, впровадження загально-місцевої програми енерго- та тепло- збереження, впровадження в місті новітніх технологій систем сортування сміття та утилізації твердих побутових відходів.