У Ющенка не згодні на реприватизацію по-Тимошенківськи

Пропозиції Президента щодо внесення змін до закону про приватизацію не були включені в той варіант документа, який було представлено сьогодні на розгляд Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сьогодні перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

При цьому він наголосив, що особисто одержав документ за 15 хвилин до засідання уряду.

О.ШЛАПАК відзначив, що у нього виникло ряд зауважень щодо деяких запропонованих норм. Зокрема, він не згоден з пропозицією уряду про введення норми, яка дає можливість одностороннього розриву договору про приватизацію підприємства за погодженням Фонду держмайна і Кабінету Міністрів України.

«Виключається судовий порядок розриву такої угоди і, на мою думку, така річ є неприпустимою», - сказав О.ШЛАПАК.

Також він висловив незгоду з нормою, відповідно до якої, у разі розірвання договору за ініціативою ФДМУ, не повертаються кошти інвесторові, який вклав ці гроші, купуючи цей об`єкт.

О.ШЛАПАК також не погодився з нормою, яка дає змогу безстрокового укладення приватизаційних договорів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів не було схвалено проект закону про внесення змін до деяких законів про приватизацію.

За словами заступника глави Фонду державного майна Дмитра ПАРФЕНЕНКА, розгляд деяких питань на прохання Секретаріату Президента перенесено на наступне засідання КМУ, оскільки документи вимагають доопрацювання.