ЗМІ: Біля Слов'янська було пошкоджено нафтопровід

Як розповіли співробітники ДСНС Слов'янська, фонтан нафти був невеликий, але через сильний вітер, нафта розлилася на досить велику відстань, повідомляє slavgorod.

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