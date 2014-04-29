ЗМІ: Біля Слов'янська було пошкоджено нафтопровід
11:56, 29 квітня 2014Суспільство
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Вчора, 28 квітня, у Слов'янському районі поблизу села Рай-Олександрівка близько 13.00 було виявлено пошкодження нафтопроводу Лисичанськ-Кременчук, який належить Лисичанському нафтопереробному заводу.
Як розповіли співробітники ДСНС Слов'янська, фонтан нафти був невеликий, але через сильний вітер, нафта розлилася на досить велику відстань, повідомляє slavgorod.
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Біля Слов'янська пошкодили нафтопровід / slavgorod.com.ua
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