Прес-конференція з нагоди відкриття ТРЦ «ПОРТ-СІТІ» у Луцьку

У п’ятницю,16 травня 2014 року о 15 годині відбудеться прес-конференція з нагоди відкриття торгово-розважального центру «ПОРТ-СІТІ» у м. Луцьк (Волинська область). Захід відбудеться у приміщенні ТРЦ «ПортCity» за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1 (збір біля центрального входу).

В прес-конференції бере участь Ігор ОЛЕКСЮК, директор ТРЦ «ПортCity», який поділиться цікавою інформацією та дасть відповіді на всі запитання, що можуть цікавити громадськість, навколо відкриття цього найбільшого ТРЦ м. Луцьк, та одного з найбільших ТРЦ України.

ТРЦ «ПортCity» можна безперечно назвати найкращим та найбільш сучасним ТРЦ м. Луцька та Західної України. Комплекс має підземний та наземний паркінги, розташований поруч з центром міста та має прекрасну транспортну доступність.

Акредитація: Галина Химчик, (067) 361 50 89

ТРЦ «ПортCity» розташувався у найбільш густонаселеному мікрорайоні міста Луцька, за адресою Сухомлинського, 1.ТРЦ «ПортCity» об’єднує під одним дахом уже існуючий гіпермаркет «Там Там», торгову галерею, фуд-корт, кінотеатр «Premier City», боулінг клуб «Strike City», дитячий розважальний центр «FigliMigli» та багатофункціональну арену «GeneratorCity». Керуюча компанія: ТзОВ «Порт Сіті Груп».

Цікаві факти про об’єкт:

Загальна площа об’єкту: 54 000 м. кв.

Площа ТРЦ з паркінгом: 50 890 м. кв.

Орендна площа: 27 000 м. кв.

Роллердром: 2 000 м. кв.

Кінотеатр: 4 зали

Боулінг: 12 доріжок

Дитячий розважальний центр: 60 видів розваг

Відпочинок: 10 закладів харчування

Магазини: понад 115

Кількість працівників: 1200 чол.

Паркінг: підземний – 200 машиномісць, наземний – 200 машиномісць.

Для відвідувачів ТРЦ «ПортCity» буде відкритий з суботи, 17 травня 2014р.