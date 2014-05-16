Установчий з’їзд Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Нова Україна»
14:14, 16 травня 2014Суспільство
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17 травня 2014 року відбудеться установчий з’їзд Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Нова Україна».
Прес-конференція – о 12.00 годині за участі кандидата на пост Президента України В. Коновалюка.
Адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55, НСК «Олімпійський», Зала чемпіонів. Акредитація обов’язкова – 066 360 30 71, (044) 253-23-44
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