Установчий з’їзд Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Нова Україна»

17 травня 2014 року відбудеться установчий з’їзд Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Нова Україна». Прес-конференція – о 12.00 годині за участі кандидата на пост Президента України В. Коновалюка. Адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55, НСК «Олімпійський», Зала чемпіонів. Акредитація обов’язкова – 066 360 30 71, (044) 253-23-44

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