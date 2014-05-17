Прем`єр-міністр України привітав співвітчизників з Днем науки

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Розвиток фундаментальної і прикладної науки є важливою умовою модернізації нашої країни та запорукою її соціально-економічного зростання», - зазначив прем’єр у своєму привітанні.

Він наголосив, що «Україна потребує впровадження нових ідей і відкриттів, які прискорюватимуть розвиток національної економіки, підніматимуть сільське господарство, сприятимуть енергозбереженню та енергозаощадженню, зміцнюватимуть обороноздатність країни».

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«Ваші унікальні досягнення є основою для створення конкурентоспроможної науково-технічної продукції для задоволення потреб економіки та суспільства нашої держави», - сказав Яценюк, звертаючись до науковців і додав: «Нехай ваші сміливі ідеї та нестандартні рішення будуть реалізовані на благо України».

Прем’єр-міністр побажав науковцям плідної праці, стрімких творчих злетів, благополуччя і наснаги торувати свій власний шлях на науковій ниві та звитяги у розширенні її меж.