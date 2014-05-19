В Одеській області 19-21 травня очікується паводок – ДСНС

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ГСЧС України в Одеській області, ввечері 19-го і протягом 20-21 травня у зв`язку з проходженням дощового паводку і збільшенням скидання води з Дністровського водосховища на Дністрі у Біляївському районі Одеської області очікується підйом рівнів води на 0,5 -1 м.

Читайте такожПаводки загрожують трьом районам в Одеській області

«Вихід води на заплаву, можливе підтоплення понтонного мосту через річку Турунчук, під`їзні дороги села Троїцьке» , - повідомили в ДСНС.