В Одеській області 19-21 травня очікується паводок – ДСНС

23:26, 19 травня 2014
Суспільство
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В Одеській області 19-21 травня очікується паводок.

паводок

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ГСЧС України в Одеській області, ввечері 19-го і протягом 20-21 травня у зв`язку з проходженням дощового паводку і збільшенням скидання води з Дністровського водосховища на Дністрі у Біляївському районі Одеської області очікується підйом рівнів води на 0,5 -1 м.

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«Вихід води на заплаву, можливе підтоплення понтонного мосту через річку Турунчук, під`їзні дороги села Троїцьке» , - повідомили в ДСНС.

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