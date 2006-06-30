Двом харківським студентам дали по 15 років за вбивство однокласника

Апеляційний суд Харківської області визнав винними двох 21-річних харків’ян у скоєнні умисного вбивства колишнього однокласника і виніс їм вирок - 15 років позбавлення волі кожному.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, тіло молодого чоловіка, засипане снігом, правоохоронці виявили в середині лютого цього року в лісосмузі поблизу міського гідропарку. “Огляд місця злочину не залишив жодних сумнівів: постраждалий став жертвою кривавої розправи”, - сказали у прес-службі.

Напередодні в одному з нічних клубів Харкова бачили двох юнаків, з якими був загиблий. Вже за два дні один з них добровільно прийшов до райвідділу внутрішніх справ. Інший з’явився до міліції ще через день.

Вже під час першого допиту співучасники злочину, студенти-четвертокурсники двох престижних вузів, зізналися в умисному вбивстві колишнього однокласника, теж студента вузу. Раніше, всі троє з благополучних сімей, успішно закінчили спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад, який очолювала мати одного із засуджених, а мати загиблого викладала їм мову та літературу.

За даними прес-служби прокуратури, “щоб заманити приятеля у пастку, друзі запропонували тому спільно відсвяткувати його день народження, який минув два дні тому. На вечірку обидва взяли ножі, один з яких мисливський, змінне взуття. Після гулянки злочинці вивели юнака в лісосмугу, де завдали більше 30 смертельних ножових поранень”. Намагалися навіть відтяти йому голову за те, що він, на думку ініціатора вбивства, нібито вів неправильний спосіб життя, вживав наркотики. Сам же убивця надто захоплювався специфічною історичною літературою, зазначили у прес-службі.

Державне обвинувачення у кримінальній справі підтримував прокурор Харківської області Василь СИНЧУК. Під час судових дебатів державний обвинувач наполягав, аби судді призначили безпосередньо ініціатору злочину міру покарання у вигляді довічного ув’язнення, іншому співучаснику – 15 років позбавлення волі. Проте суд вирішив дещо пом’якшити вирок одному з підсудних, повідомляє прес-служба.