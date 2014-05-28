Росія хоче надати жителям Сходу України гуманітарну допомогу

Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії направило МЗС України ноту з пропозицією в найкоротші терміни вжити заходів щодо забезпечення термінової доставки російської гуманітарної допомоги в постраждалі від конфлікту регіони.

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«Конкретні маршрути та умови транспортування такої гуманітарної допомоги могли б бути узгоджені в робочому порядку по лінії відповідних російських і українських відомств», - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті російського Мзс.

У повідомленні МЗС, також кажуть, що їм «надходять наполегливі звернення від громадян і організацій, що перебувають у зоні конфлікту в східних регіонах України, з проханням надати термінову гуманітарну допомогу, насамперед медикаментами».

У МЗС Росії зазначили, що розраховують на максимально оперативну відповідь української сторони.