На Луганщині смертельно отруїлися алкоголем двоє осіб, троє - госпіталізовано - ДСНС
07:38, 29 травня 2014Суспільство
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У місті Рубіжне Луганської області двоє людей загинули від вживання неякісного алкоголю на сміттєзвалищі.
На Луганщині смертельно отруїлися алкоголем - ДСНС
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.
"О 19 год. 28 травня у м. Рубіжне на міському сміттєзвалищі виявлено тіла 2 загиблих осіб, ще 3 особи у непритомному стані госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної міської лікарні", - повідомляє ДСНС.
Попередня причина – отруєння сурогатом алкоголю.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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