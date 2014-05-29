На Луганщині смертельно отруїлися алкоголем двоє осіб, троє - госпіталізовано - ДСНС

07:38, 29 травня 2014
Суспільство
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У місті Рубіжне Луганської області двоє людей загинули від вживання неякісного алкоголю на сміттєзвалищі. 

На Луганщині смертельно отруїлися алкоголем - ДСНС

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС. 

"О 19 год. 28 травня у м. Рубіжне на міському сміттєзвалищі виявлено тіла 2 загиблих осіб, ще 3 особи у непритомному стані госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної міської лікарні", - повідомляє ДСНС.

Попередня причина – отруєння сурогатом алкоголю.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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