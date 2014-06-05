В аеропорту “Бориспіль” посилять заходи безпеки на період прийому делегацій

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

“Для прийому гостей з країн Америки, Європи та Азії службами аеропорту спільно із суміжними організаціями відпрацьовані питання функціонування інфраструктури аеропорту в умовах високої інтенсивності польотів, проведено роботу по створенню комфортних умов перебування гостей на території підприємства та за маршрутом руху делегацій”, - зазначили у прес-службі.

У рамках проведення інавгурації аеропорт «Бориспіль» планує прийняти рейси з офіційними делегаціями зі США, Канади, Швейцарії, Бельгії, Швеції, Німеччини, Австрії, Франції, Чехії, Польщі, Литви, Казахстану, Азербайджану, Туркменістану, Грузії, Румунії, Молдови, Японії.

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“На період прийому високопоставлених гостей підвищені заходи безпеки як на робочій площі перонів, так і у відкритих зонах - термінальних комплексах, привокзальних площах, під'їзних шляхах до аеропорту”, - повідомили у прес-службі, зазначивши, що обидві злітно-посадкові смуги «Борисполя» на даний час знаходяться в експлуатаційному стані, що забезпечує безперебійне обслуговування заявлених злітно-посадкових операцій в умовах підвищеної інтенсивності польотів.

Обслуговування пасажирів регулярних і чартерних рейсів, що прибувають і відправляються з головного столичного аеропорту, здійснюватиметься у звичайному режимі відповідно до добового плану польотів.

Як відомо, інавгурація обраного на пост президента України Петра Порошенка, відбудеться 7 червня.