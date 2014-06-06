Лише 3% росіян збираються відпочивати цього літа в анексованому Криму - опитування

Незважаючи на анексію Криму, росіяни вважають за краще відпочивати на Чорному морі Росії або за кордоном – цього літа лише 3% росіян збираються відпочивати на кримському півострові, 12% - мають намір вирушити на Чорне море в Росії, 5% - за кордон.

Про це свідчить соціологічне опитування російського «Левада-Центру», результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Так, на питання про місце відпочинку цього літа, 22% опитаних зазначили - на дачі, садовій ділянці, 12% - на Чорному морі в Росії (у 2013 році – 7%), 6% - в іншому місті або селі Росії, 5% - за кордоном (у 2013 році – 4%), 3% - в анексованому Криму (у 2003 – 2%), 2% - в інших місцях на території колишнього СРСР, 1% - в країнах Балтії, 21% - залишаться вдома, 16% - не поїдуть відпочивати, 17% - важко з відповіддю.

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Опитування проведено 23-26 травня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 чоловік віком 18 років і старше в 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%

Як повідомляв УНІАН, 4 червня співробітник Російського союзу туріндустрії повідомив, що влада Росії примушує керівників підприємств відправляти своїх співробітників на відпочинок до Криму, щоб створити видимість курортного сезону, побоюючись зростання незадоволення серед кримчан.

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”Керівництво Росії намагається врятувати курортний сезон у Криму, від якого залежить більше половини доходів місцевого населення. Адже зрив курортного сезону загрожує погіршенням соціально-економічної ситуації в Криму - падінням рівня доходів громадян, їхньої купівельній спроможності і, як результат, виникненням незадоволеності місцевого населення змінами, що відбулися на півострові”, - сказав співбесідник агентства.

За його словами, саме тому російські чиновники вдаються до відвертого ”шантажу”. Зокрема, відзначив він, працівники московських підприємств і установ повідомляють, що на заводах і фабриках російської столиці та в урядових організаціях активно розповсюджуються путівки в санаторії та дитячі табори в Криму, щоб заповнити їх якомога більше, і, принаймні, створити картинку, що курортний сезон не зірваний.

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При цьому він повідомив, що хоча ціни на путівки до Криму для росіян надзвичайно низькі - 20% від реальної вартості, і за проїзд пропонують заплатити тільки 60% вартості квитка, московські працівники і чиновники не бажають їхати до Криму, вважаючи його ”гарячою точкою”.

”Керівництво російських підприємств і держустанов нав`язує путівки до Криму як ”навантаження” до відпустки влітку. Тим, хто відмовляється - переносять відпустку на осінь”, - сказав співбесідник агентства.