Телеканал "Україна" найменше постраждав від терористів

Його трансляція доступна в 24 містах з 27-ми. Такий висновок «Телекритика» зробила після аналізу інформації про відключення українських каналів на Сході України, отриманої з різних джерел.

Найчастішими випадки відключення в Луганській та Донецьких областях є щодомовлення «1+1» та 5-го каналу, що транслюються лише в кількох містах.

Канали групи StarLight теж зазнають відключень: СТБ веде мовлення у 16 містах, ICTV - у 17. Канал «Інтер» продовжує мовити у 12 містах з 27-ми.

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Замість українських каналів в аналоговому ефірі українських міст ведуть мовлення «Первый канал»,«Россия 24», «РТР Планета», РЕН ТВ. В цифровому, кабельному та супутниковому мовленні українське телебачення доступне для глядачів.