Сімферополь відзначив день міста штовханиною за шматок пирога і матрьошками по 400 грн

Столиця окупованого Росією Криму відзначила ювілей. Сімферополю виповнилося 230 років, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Центр міста заповнили ятки з російськими сувенірами. Продавці приїхали з ними аж із Підмосков'я. Матрьошки, кокошники і кухлики з зображенням Путіна, прокурорші Криму та "зелених чоловічків" розбирали не вельми активно.

Сімферопольців відлякували ціни. Як виявилося, кримчани не готові викладати по 300-400 грн за кокошник або матрьошку. Чашки з Путіним по 100 грн теж майже не купували.

Читайте такожРосія благає українців відпочивати в КримуЗате за безкоштовне частування сімферопольці влаштували штовханину. За шматком пирога, виготовленого до Дня міста, вишикувалася довжелезна черга.

Стримувати натиск натовпу намагалися місцеві козаки. Робили це з характерною російською "ввічливістю": "Що ви вже туди лягаєте? Що, найголодніші, чи що?".