На Херсонщині невідомі завалили один пам'ятник Леніну, а іншому відбили голову

08:27, 19 червня 2014
Суспільство
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Вночі 18 червня, близько третьої, невідомі повалили з постаменту пам'ятник Леніну напроти будинку культури у Каланчаку Херсонської області.

Пам'ятник Леніну знесли / opgks.info

Вранці місцева влада поставила Леніна на місце, а подальша доля пам'ятника буде вирішуватися на сесії селищної ради, повідомляє ТСН.

Того ж дня до чергової частини Чаплинського районного відділу міліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, який розповів, що у пам'ятника Леніну, який розташований в центрі міста, відбита голова.

Свідки розповіли правоохоронцям, що вночі бачили біля пам'ятника близько 15 чоловік у камуфляжному одязі.

Наразі херсонські правоохоронці вирішують питання про порушення кримінального провадження за умисне знищення або пошкодження майна.

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