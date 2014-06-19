На Херсонщині невідомі завалили один пам'ятник Леніну, а іншому відбили голову

Вранці місцева влада поставила Леніна на місце, а подальша доля пам'ятника буде вирішуватися на сесії селищної ради, повідомляє ТСН.

Того ж дня до чергової частини Чаплинського районного відділу міліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, який розповів, що у пам'ятника Леніну, який розташований в центрі міста, відбита голова.

Свідки розповіли правоохоронцям, що вночі бачили біля пам'ятника близько 15 чоловік у камуфляжному одязі.

Наразі херсонські правоохоронці вирішують питання про порушення кримінального провадження за умисне знищення або пошкодження майна.