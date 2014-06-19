На Херсонщині невідомі завалили один пам'ятник Леніну, а іншому відбили голову
08:27, 19 червня 2014Суспільство
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Вночі 18 червня, близько третьої, невідомі повалили з постаменту пам'ятник Леніну напроти будинку культури у Каланчаку Херсонської області.
Пам'ятник Леніну знесли / opgks.info
Вранці місцева влада поставила Леніна на місце, а подальша доля пам'ятника буде вирішуватися на сесії селищної ради, повідомляє ТСН.
Того ж дня до чергової частини Чаплинського районного відділу міліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, який розповів, що у пам'ятника Леніну, який розташований в центрі міста, відбита голова.
Свідки розповіли правоохоронцям, що вночі бачили біля пам'ятника близько 15 чоловік у камуфляжному одязі.
Наразі херсонські правоохоронці вирішують питання про порушення кримінального провадження за умисне знищення або пошкодження майна.
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