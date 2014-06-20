Для створення робочих місць в Донбасі планується створити фонд з участю країн ЄС

Про це повідомляє прес-служба глави держави в четвер за підсумками зустрічі президента з представниками ділових та економічних кіл Донбасу.

"Президент України запропонував реалізувати державну програму з відновлення житла, яке було зруйноване в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

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Під час зустрічі Порошенко повідомив, що спільно з ЄС була розроблена нова програма із створення і збереження робочих місць в регіоні, для реалізації якої низка країн погодилися створити фонд розміром 1,5 млрд євро.

Президент поінформував про деталі мирного плану врегулювання ситуації на сході країни. "Він особливо підкреслив важливість спільних та узгоджених дій сьогодні", - підкреслили в прес-службі.

Порошенко окремо відзначив пункти плану децентралізації влади, зокрема, необхідність розширення повноважень територіальних громад.