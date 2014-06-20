Затриману в Миколаєві групу осіб грабіжників очолював громадянин Росії - СБУ

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

14 червня в Миколаєві співробітники Служби безпеки України разом з міліцією затримали групу, яка планувала здійснити ряд розбійних злочинів на території Миколаївської та Херсонської областей.

«До складу злочинного угруповання входило п`ять осіб з числа жителів Миколаєва і Херсона, їх лідером був 55-річний громадянин РФ», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що зловмисники планували здійснити збройний напад на місцевих бізнесменів з метою розкрадання великої суми грошей.

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«У затриманих вилучено вогнепальну зброю, магазин з бойовими патронами калібру 45 мм, комплекти військового спецодягу та балаклави, а також 300 таблеток з психотропної речовини, - повідомляють в СБУ. - Крім того, в іноземця виявлено при собі військовий квиток, де вказано, що він проходив військову службу у спецпідрозділі Збройних сил РФ і брав участь у бойових діях на території Росії».

За матеріалами СБУ міліція порушила кримінальну справу за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.